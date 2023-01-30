В Курганской области набирает популярность электронная регистрация малышей

В Курганской области в 2022 году рождение 19 малышей - 12 мальчиков и 7 девочек - мамы и папы зарегистрировали без посещения органов ЗАГС.

Первая электронная регистрация рождения в Курганской области состоялась 25 октября 2022 года. В отдел управления ЗАГСа областного центра с заявлением о рождении сына Миронародители обратились, используя суперсервис «Рождение ребёнка».

Сейчас наблюдается рост электронной регистрации рождения ребёнка.Так, в октябре произведено 2 регистрации рождения по суперсервису «Рождение ребёнка», обе — в Кургане.В ноябре количество регистраций рождения в Кургане в новой форме удвоилось - таких регистраций состоялось 4.В декабре первые «цифровые» малыши появились и за пределами областного центра: 1 декабря - в Каргаполье, 5 и 26 декабря - в Кетово, 8 декабря - в Петухово, а 22 декабря сразу 2 малыша зарегистрированы в Шадринске.

По информации управления ЗАГС Курганской области, суперсервисом «Рождение ребёнка» могут воспользоваться родители, состоящие в браке, а также одинокие мамы. С согласия мамы в роддоме будет оформлено электронное медицинское свидетельство о рождении, которое поступит в личный кабинет на портале «Госуслуги». Ей потребуется заполнить заявление о рождении, выбрав электронное медицинское свидетельство. Если родители состоят в браке, то папа новорожденного согласовывает заявление мамы. На основании поступившего с портала «Госуслуги» заявления и электронного медицинского документа выбранный орган ЗАГС составит в Едином государственном реестре запись акта о рождении ребенка, после чего маме в личный кабинет поступит соответствующее уведомление, и она по желанию сможет выбрать удобные дату и время для получения в органе ЗАГС бумажного свидетельства о рождении.

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