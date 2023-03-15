В Курганской области набирают команды волонтеров на Всероссийское голосован

В Курганской области начали набирать команду волонтеров на Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства, которое стартует 15 апреля. Жители региона должны проголосовать за те общественные территории, которые они считают приоритетными. Волонтерам предстоит информировать граждан о проведении голосования и объектах благоустройства, а также помогать им голосовать через Госуслуги на специальном планшете.

В отличие от предыдущих годов, когда голосование проходило только в Кургане и Шадринске, в этом 2023 голосовать за объекты в своих населённых пунктов смогут в 10 муниципалитетах. К ним относятся Курган, Шадринск, Далматово, Катайск, Куртамыш, Макушино, Петухово, Шумиха, Щучье, Варгаши.

По итогам голосования, территория, набравшая наибольшее количество голосов, будет благоустроена в 2024 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Хочется, чтобы те проекты, которые мы ежегодно реализуем, были интересны и нужны большему количеству горожан. Поэтому важно, чтобы люди узнавали, когда проходит голосование и какие объекты можно выбрать. Для этого и нужны волонтёры, чтобы те, кто ещё не слышал о голосовании – успели принять участие. И что немаловажно, – помочь им проголосовать. Обученный волонтёр справиться с этой задачей в пару кликов. Результатом их работы станет то, что будет выбран тот объект, который нужен горожанам, – комментирует директор Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области Ирина Саблукова.

Главная задача проекта – преобразить российские города, сделать их комфортнее для жителей и тем самым дать новый импульс развитию муниципалитетов. Для городов Курганской области это большой шанс получить финансирование на современное улучшение городов, благоустроить запущенные территории и реализовать масштабные проекты.

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