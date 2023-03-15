В Курганской области набирают команды волонтеров на Всероссийское голосование за объекты благоустройства

Семь сыроваров из Курганской области отправились в неофициальную сырную столицу России — город Углич на курсы повышения квалификации. Помощь в организации поездки им оказал Фонд развития агропромышленного комплекса Курганской области.

В течение 9 дней они будут осваивать технику и технологию производства продуктов сыроделия во Всероссийском научно-исследовательском институте маслоделия и сыроделия. Помимо теоретического обучения для сыроваров проведут практические занятия по выработке сыров и сырных продуктов с участием ведущих технологов.

В настоящее время в регионе действуют 11 цехов по производству сыров. В 2022 году ими произведено 94 тонны продукта. Это 105% к объемам 2021 года.

«Сыроделие — одно из востребованных направлений сельскохозяйственного товарного производства в регионе. Его развитию в значительной мере способствуют меры региональной поддержки. Такие, как возмещение части средств тем, кто занимается молочным животноводством за приобретенное оборудование для сыроварен, модульных сыроварен или модульных цехов по производству сыров. Дополнительно можно заявиться и на грантовую поддержку - на стартапы, семейные фермы, на создание и развитие КФХ», - отметил директор департамента АПК Павел Кощеев.

Например, сыроделы региона могут получить до 10 млн рублей в качестве субсидии на приобретение оборудования для переработки животноводческой продукции. Компенсация понесенных затрат на оборудование по переработке молока, в том числе сыроварен и модульных цехов для их размещения, составляет 50%.

Фото с сайта freepik.com

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