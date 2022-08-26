В Курганской области началась прививочная кампания против гриппа

В первых рядах прошедших вакцинацию – сами специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

И не только они. В первую очередь прививка от гриппа необходима тем, кто причисляется медиками к группам риска. Это люди пожилого возраста и те, кто имеет хронические заболевания. Повышенное внимание с точки зрения проведения вакцинации должно быть обращено к детям. В силу своей профессиональной деятельности прививку от заболевания гриппом в обязательном порядке следует поставить социальным, медицинским и работникам сферы услуг.

«В Курганскую область уже поступило боле ста восемнадцати тысяч доз вакцины «Совигрипп» для взрослого населения. И более сорока тысяч доз детской вакцины «Ультрикс», - сообщил руководитель регионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области Григорий Хохлов. – Вакцина отечественная, инактивированная, высокоэффективная. Она содержит составляющие трёх вирусов гриппа. Вакцинация вызывает стойкий иммунитет к болезни».

Сам Григорий Тимофеевич прививки ставит ежегодно и советует всем вакцинацию сделать заранее, до подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом. Пик воспалительного процесса у нас ожидается в конце ноября – начале декабря. Предупреждать возникновение болезни с помощью вакцины, по словам главного санитарного врача региона, можно уже и детям, начиная с шестимесячного возраста.

«Лицам, которые переболели коронавирусной инфекцией, вакцинацию от гриппа можно делать через месяц после выздоровления, - отметил Григорий Хохлов. – Противопоказаний по прививке в случае и той и другой болезни нет. Обращаюсь ко всем зауральцам: сделайте прививку и будьте здоровы!»

В этом году, по оценкам врачей, планируется привить от возникновения болезни порядка полумиллиона жителей области. Вакцинация по гриппу продлится до конца ноября.

Константин Сапунов. Фото автора.