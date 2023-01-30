В Курганской области начали готовиться к весеннему половодью

Губернатор Вадим Шумков сегодня, 27 января, на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поставил задачи по подготовке к безопасному прохождению паводкового периода.

По словам главы региона, также важно рассмотреть обеспечение медслужбы на территории, которая может быть отрезана на какое-то время. «И организовать, разумеется, полноценную лодочную переправу, дежурство спасательных постов», - уточнил Шумков.

Главам муниципалитетов, а также региональному департаменту строительства, госэкспертизы и ЖКХ поручено провести обследование противопаводковых дамб и организовать работы по их отсыпке, проконтролировать состояние ливневых канализаций, стоков и канав, провести профилактические мероприятия по их подготовке к массовому таянию снега.

Власти областного центра должны разработать комплекс превентивных мероприятий, чтобы не допустить подтопления взлетно-посадочной полосы аэропорта Курган.

Перед департаментом гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов поставлены задачи: уточнить численность населения в подтопляемых зонах, проверить готовность пунктов временного размещения к приему населения. А также выстроить взаимодействие с профильными ведомствами, которые будут работать в зоне паводка.

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