В Курганской области начался массовый сенокос

У животноводческих хозяйств Курганской области началась горячая пора - стартовала заготовка кормов. На сегодняшний день сена заготовлено без малого 50 тысяч тонн, сенажа заготовлено 7,3 тысячи тонн. По заготовке сена лидируют Альменевский, Шатровский, Мишкинский и Куртамышский муниципальные образования.

«Выращиванию кормовых культур должно уделяться не меньшее внимание, чем возделыванию зерновых и масличных культур. При заготовке кормов аграриям важно соблюсти оптимальные сроки скашивания, сохранив их питательную ценность», - комментирует директор департамента агропромышленного комплекса Курганской области Павел Кощеев.

По словам Кощеева, заготовка кормов проходит в штатном режиме, причин для беспокойства нет. Техника в хозяйствах вся на ходу. К слову, первом полугодии 2022 года сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства приобрели 778 единиц техники на сумму свыше 1,9 млрд. рублей.

По информации департамента АПК Курганской области.