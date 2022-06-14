В Курганской области наградили лидеров соревнований «Школа безопасности», которые проходили на базе лицея-интерната для одаренных детей. С победой школьников поздравил директор Департамента образования и науки Андрей Кочеров.

По итогам состязаний в старшей группе первое место заняла команда средней школы №13 из Шадринска, второе место – ребята из Мехонской школы Шатровского муниципального округа, замкнули тройку лидеров ученики Целинной средней школы.

Среди младшей группы школьников лидерами стали команда Шадринской школы №13 (1 место), ребята из Крутогорской средней школы Шумихинского Муниципального округа (2 место) и обучающиеся Камышовской школы Куртамышского муниципального округа (3 место)

Всего в соревнованиях приняли участие 13 команд из девяти муниципальных округов региона. Ребятам необходимо было показать свои умения и навыки из курса «Основы безопасности жизнедеятельности».

По информации департамента образования и науки.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.