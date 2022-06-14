В Курганской области наградили многодетных матерей

Сегодня, 1 июня, в Кургане проходят праздничные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей. Но ведь детей без семьи не бывает, поэтому областное правительство решило приурочить к этому событию награждение очередных жительниц Зауралья знаком отличия Курганской области «Материнская слава».

- Его удостаиваются матери, воспитывающие пять и более детей, включая приемных. Тем самым мы поощряем их за достойное воспитание ребят, за заботу о них и, разумеется, за вклад в улучшение демографической ситуации в нашего региона, - сообщила «Новому миру» заместитель начальника Главного управления социальной защиты населения Курганской области Ирина Кудрявцева.

Знак «Материнская слава» имеет три степени. Знака третьей степени удостаиваются матери, имеющие пятерых детей, второй степени – семерых, а первой – десятерых и более ребятишек. Помимо нагрудного знака награжденным полагается единовременная денежная выплата – 25, 50 и 100 тысяч рублей соответственно.

- Количество многодетных семей в Курганской области начинает расти. Поэтому награждение знаком отличия «Материнская слава» проходит у нас дважды в году – в Международный день защиты детей 1 июня и в православный праздник День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, - добавила Ирина Кудрявцева.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.