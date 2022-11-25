В Курганской области награждают многодетных матерей

Накануне Дня матери главы муниципалитетов награждают матерей, которые сделали большой вклад в увеличение демографии в регионе. Родить и воспитать не так-то просто, но некоторые женщины смогли вырастить нескольких детей, став отличными матерями.

Глава Целинного муниципального округа Александр Сытов вручил знак отличия Курганской области «Материнская слава III степени» маме пятерых детей Вере Мрачковской. В своём телеграм-канале он написал: «Вера Леонидовна, низкий поклон Вам за материнский труд! Счастья, здоровья, благополучия Вам и Вашим родным!». Сытов поздравил всех мам с наступающим праздником.

Глава Макушинского муниципального округа Василий Пигачёв тоже поздравил отличившихся мам. Так, знаки «Материнской славы» были вручены Анне Голомользиной и Светлане Мухаметжановой – они вырастили и достойно воспитали пятерых детей. Администрация округа поздравила женщин: «Примите самые искренние пожелания счастья, здоровья, любви и душевного тепла. Пусть дети радуют успехами, дарят Вам теплоту и внимание. Низкий Вам поклон за все, что Вы сделали для своих детей. Мира и благополучия, спокойствия и достатка Вам и Вашим родным и близким».

Напомним, в последнее воскресенье ноября (в этот раз 27 числа) в России отмечается День матери. Подумайте заранее, как поздравите самых близких.

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