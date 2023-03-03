В Курганской области нашли 5 мест, где можно беспрепятственно кататься на самокатах

С 1 марта правила дорожного движения в России начали регулировать движение, кто стал ездить по своим делам или просто кататься на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), к которым могут относиться электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и иные аналогичные средства. При движении по тротуару приоритет будет всегда у пешехода. Понятно, что в обычном городском потоке это может создавать дискомфорт владельцам СИМ. В то же время для них появляются все больше удобных пространств в парках и набережных.

В регионе последние три года, благодаря инициативе губернатора Курганской области Вадима Шумкова, благоустраиваются инфраструктурные объекты для спорта и отдыха, где можно беспрепятственно покататься на велосипедах, самокатах и сегвеях.

Берёзовая роща в Далматово

В этом лесном массиве кататься на самокате одно удовольствие, тем более что здесь предусмотрена отдельная дорожка для такого транспорта.

Благодаря победе в этом же конкурсе в прошлом году в рамочном проекте «История двух площадей», велодорожка появится еще и на улице Попова в 2023 году.

Парк Победы в Целинном

В 2022 году обновление завершились в парке Победы в селе Целинном. Среди спортивных и детских площадок располагаются велодорожки. Их применение многофункционально — зимой здесь можно прокладывать лыжню или заниматься скандинавской ходьбой. А по весне разрешается кататься на велосипеде, самокате или даже сегвее.

«Пчёлкина горка» в Куртамыше

Проект изначально был сфокусирован на благоустройстве снежного склона, однако целиком площадка будет функционировать в любое время года, а колесному транспорту отведено отдельное место — велодорожки, памп-трек и скейт-парк.

Набережная в Шадринске

Один из самых ярких и узнаваемых объектов города Шадринск имеет собственную велодорожку и площадку для скейтбординга. Здесь можно с ветерком прокатиться вдоль набережной, которая открывает вил на речку Исеть.

Велодорожка на Увале

Добраться до дома или дачи на любом виде двухколесного транспорта можно по самой благоустроенной велодорожке в России длиной 4 253 метра, протянувшейся вдоль шоссе Тюнина. Её благоустроили в 2020 году, однако сейчас ею пользуются некоторые велосипедисты. Этот маршрут позволяет ехать по асфальтированной дорожке, минуя автомобильный поток. Есть возможность остановиться и даже отдохнуть на скамейках.

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