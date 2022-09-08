В Курганской области назовут лучшие патриотические инициативы и проекты

В Зауралье стартует областной конкурс инициатив и проектов в сфере патриотического воспитания. Он направлен на поддержку деятельности патриотических клубов, отрядов, общественных объединений и образовательных организаций, занимающихся патриотическим воспитанием детей и молодёжи.

К конкурсу допущены инициативные группы граждан, клубные и общественные формирования, в том числе действующие на базе образовательных организаций. Проекты можно подавать со сроком реализации до 31 мая 2023 года включительно.

Принимать конкурсные документы организаторы намерены до 7 октября 2022 года. Победителей определят до 27 октября. Им выдадут деньги, которые они могут потратить исключительно на обновление материально-технической и учебно-методической базы организации, на базе которой работает объединение, оплату проезда участников мероприятия, изготовление сувенирной продукции и информационных материалов.

Дополнительную информацию можно получить в регцентре патриотического воспитания граждан и допризывной подготовки молодёжи по телефону.

По информации Молодежного портала Зауралья prospekt45.ru

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