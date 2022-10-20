В Курганской области назвали имена лучших социальных предпринимателей года

Всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года» выявляет и проблемы и, главное, интересные социальные проекты, лучшие из которых в дальнейшем воплощаются в разных регионах страны.

«Мы делаем конкурс таким образом, чтобы участники не только конкурировали между собой, но и находили для себя единомышленников, друзей, наставников в развитии и продвижении социального предпринимательства», - подчеркнул исполняющий обязанности начальника структурного подразделения фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» Василий Герасимов.

В нашем регионе конкурс проводится уже 4 года подряд. Число его участников неуклонно растёт. На этот раз свои проекты представили 30 предпринимателей в 11 номинациях. Лучших определяли в сферах дополнительного образования, поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, социального туризма, физкультуры и спорта, социального обслуживания и других. Один из победителей - развивающий проект «Вместе с мамой».

«Мой проект был поддержан Фондом президентских грантов в 2021 году. Вообще наш клуб – это осознанное объединение родителей для совместного развития с детьми, - рассказывает директор общественной организации «МАМА – КЛУБ», из города Мишкино Елена Ставрова. – В рамках проекта через разные формы творчества мы готовили детей к школе. С ними занимались психолог-логопед и методист. Провели занятия с ребятами в коррекции устной речи, подготовили методическое пособие, по которому многодетные родители смогли заниматься дома с детьми разных возрастов».

Определить победителей было очень непросто. В составе жюри – представители бизнес сообщества, социального бизнеса, структур, которые помогают развивать малое предпринимательство у нас в области.

«Социальное предпринимательство – это бизнес, такой же, как все другие его разновидности и формы, - отметила председатель Курганского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» Ольга Лютикова. – Но, как я постоянно отмечаю, социальный предприниматель – это человек с большим сердцем, открытой душой. Помимо того, что они должны выполнять свою главную задачу – получение прибыли, социальные предприниматели решают много других общественно полезных задач. Это помощь малообеспеченным гражданам, многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья и многим другим».

По результатам регионального этапа конкурса 11 его победителей представят свои проекты на федеральном уровне в Москве.

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.

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