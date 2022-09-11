В Курганской области назвали имена лучших вожатых

В Курганской области выбрали лидеров вожатского творчества. Победителей XII конкурса профессионального мастерства «Творить чудеса ВМЕСТЕ просто» назвали 11 сентября во время областного фестиваля работников сферы отдыха детей и их оздоровления.

Победителей и призёров конкурсов поздравил заместитель директора Департамента образования и науки Иван Хлебников:

- Правильно в завершении сезона собираться вместе, чтобы показывать лучшие наработки, делиться опытом и обсуждать общие темы, участвовать в конкурсе профессионального мастерства. Поздравляю всех победителей! Помните, что именно с вас дети берут пример, будьте достойны этого!

По итогам конкурса вожатского творчества в номинации «Вожатская песня» победила команда загородного оздоровительного лагеря «Космос» (Лебяжьевская школа-интернат), Лидерами в номинации «Вожатский танец» стали представители лагеря «Салют». А в номинации «Оригинальный жанр» лучшими названы вожатые загородного оздоровительного лагеря «Весна» («Содействие детскому отдыху»).

По итогам конкурса из 52 участников, представляющих 10 загородных учреждений, были определены 15 лауреатов: Мария Александрова («Городской центр культуры и досуга» г. Кургана); Полина Алиева («Романтика», «Содействие детскому отдыху»); Дарья Атькова («Романтика», «Содействие детскому отдыху»); Арина Вяткина (Курганская областная молодёжная общественная организация «XXI ВЕК»); Сергей Дедов (загородный оздоровительный лагерь «Космос», Лебяжьевская школа-интернат); Анна Иванова (загородный оздоровительный лагерь «Салют»); Екатерина Лечицкая (санаторно-оздоровительный лагерь «Лесная республика»);Ирина Лушникова («Городской центр культуры и досуга» г. Кургана); Дарья Макжанова (загородный оздоровительный лагерь «Космос», Лебяжьевская школа-интернат); Элеонора Михина (загородный оздоровительный лагерь «Салют»); Дмитрий Новиков (культурно-оздоровительный комплекс «Космос», «Содействие детскому отдыху»); Павел Паршин (Курганская областная молодёжная общественная организация «XXI ВЕК»); Варвара Пухова («Городской центр культуры и досуга» Г. Кургана); Даниил Родионов («Городской центр культуры и досуга» г. Кургана); Анастасия Салазкина (культурно-оздоровительный комплекс «Космос», «Содействие детскому отдыху»).

Фото с сайта Департамента образования и науки Курганской области.

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