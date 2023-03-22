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В Курганской области назвали лучшие спортивные организации инвалидов

Победители получат грамоты и спортинвентарь.

22 марта, 2023 - 12:09

В Курганской области подвели итоги областного смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурной и спортивной работы среди организаций инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по итогам 2022 года.

Победителя определяли по сумме баллов, набранных участником на основе семи критериев. По итогам заседания комиссии победителем в областном конкурсе на лучшую организацию физкультурной и спортивной работы среди организаций инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья стало Курганское региональное отделение ООО инвалидов «Всероссийское общество глухих». Второе место заняло Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа. А третье место присудили Курганскому областному физкультурно-спортивному клубу инвалидов «Оптимист».

Победитель и призеры Конкурса могут получить грамоты и комплекты спортивного инвентаря или оборудования, сообщили в управлении по физической культуре и спорту.

 

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22 марта, 2023 - 12:09

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