В Курганской области нет задолженности по зарплате

На 1 января 2023 года в Курганской области полностью отсутствовала просроченная задолженность по заработной плате. Информация об этом содержится на официальном сайте Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

Впрочем, ведомство уточняет: речь идет об организациях, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства. А ведь в последней сфере занята немалая часть населения региона, и в ней, к сожалению, до сих пор существует практика выдачи зарплат «в конвертах», а также периодических задержек заработка.

Между тем, по российскому законодательству, заработная плата должна выдаваться дважды в месяц. Дни выдачи устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором.

За неисполнение данного требования работодателю грозит административная ответственность (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ). Это административный штраф на граждан в размере 5000 рублей; на должностных лиц – дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Сигнализировать о задержке заработной платы гражданам разрешили в Государственную инспекцию труда в Курганской области по адресу: г. Курган, ул. Красина, 53, офис 75, телефон горячей линии 8 (3522) 61-48-79.

Также можно обратиться в прокуратуру Курганской области по адресу: г. Курган, ул. Ленина, 36, телефон 8 (3522) 42-10-16.

Помимо этого в оба ведомства можно обратиться в электронной форме: в Госинспекцию труда – по этой ссылке, а в областную прокуратуру – по этой.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.