В Курганской области низкое административное давление на бизнес

Курганская область по итогам прошлого года вошла в ТОП-10 регионов России с самым низким административным давлением на бизнес. Об этом заявил заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов, выступая сегодня в прямом эфире, который прошел в группе Правительства Курганской области в социальной сети «Вконтакте».

По его словам, добиться снижения давления на бизнес Правительству Курганской области удалось благодаря слаженной работе с ресурсоснабжающими организациями и федеральными органами власти.

- Так, техприсоединение к электрическим сетям сейчас происходит в течение 62 дней, а не 81 дня, как было раньше. Подать заявку на присоединение можно онлайн на сайте компании СУЭНКО, чем 100% новых потребителей и пользуются, - привел пример заместитель губернатора.

Помимо этого, по словам Владимира Архипова, при проведении проверок бизнеса контролирующие органы выносят, прежде всего, замечания по устранению выявленных нарушений и дают рекомендации к их устранению, а не штрафуют сразу.

Отметим, что отсутствие административного давления учитывается при составлении национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Курганская область в нем признана наиболее развивающимся регионом России. За прошлый год она улучшила свое положение в рейтинге сразу на 36 позиций и теперь входит в ТОП-15. Об этом недавно во всеуслышание на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил Президент России Владимир Путин.

Николай Волков.

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