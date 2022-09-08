В Курганской области объявили конкурс волонтёрских проектов

Конкурс проводится с 12 сентября по 3 ноября. Мероприятие поможет выявить лучшие волонтёрские практики и привлечь людей в добровольческую деятельность.

Участвовать могут команды детей, студентов и старшего поколения. В положении представлено всего шесть номинаций: «Лучший детский волонтёрский проект» для руководителей проектов в возрасте от 14 до 18, «Лучший студенческий волонтёрский проект», подразделяющийся на социальный, медицинский и патриотический, для руководителей проектов в возрасте от 19 до 25 лет, «Лучший «Серебряный» волонтёрский проект» для руководителей проектов в возрасте от 50 лет и старше, а также «Лучший инклюзивный проект» для руководителей проектов для людей с ОВЗ старше 14 лет.

Конкурс состоит из 5 этапов. На первом этапе участники подают заявки. Второй этап начнётся 4 октября с первичного рассмотрения заявок, затем с 6 по 21 октября в заочном формате Экспертный совет оценит заявки. С 24 по 27 октября пройдёт этап очной оценки и подведение итогов Конкурса. Победителей объявят с 28 октября по 3 ноября.

Победителями признаются 6 проектов (по одному в каждой номинации). Каждый из них получит командный приз в сумме, указанной в паспорте проекта, но не более 50 тысяч рублей.

Учредителем конкурса является департамент образования и науки Курганской области. Реализацией скорее всего будет заниматься Центр развития современных компетенций.

Информация предоставлена Департаментом образования и науки Курганской области

Фото волонтёров Победы.