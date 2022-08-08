В Курганской области огласили официальную стоимость нового жилья

Стоимость квадратного метра жилья, которое реализуется по различным социальным программам, составляет в Курганской области 52 тысячи рублей. Об этом, выступая в прямом эфире, который организовало региональное правительство в своей группе социальной сети «ВКонтакте», сообщила директор Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова.

Она напомнила, что официальная стоимость жилья используется при выкупе государством квартир для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переселенцев из ветхого и аварийного жилья и других категорий граждан. Данный показатель Минстрой России устанавливает для каждого региона индивидуально. В учет берется зарплата работников строительных компаний, стоимость приобретенных ими материалов и иные виды расходов, но только заявленные официально. Поэтому если застройщики при оплате труда персонала используют «серые» схемы, выдавая большую часть зарплаты в конверте, они сами оказывают себе медвежью услугу.

- В прежние годы официальная стоимость жилья в Курганской области составляла 35 тысяч рублей за квадратный метр. Застройщиков она явно не устраивала. Но после того как мы объяснили им механизм формирования цены, они, скажем так, исправились, и нам удалось повысить стоимость «квадрата» до 52 тысяч, - рассказала директор областного Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ.

Что касается свободного рынка жилья, то в новостройках, по данным статистики, озвученным Ириной Саблуковой, квадратный метр сейчас стоит в среднем 56 тысяч рублей, на вторичном рынке – около 49 тысяч.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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