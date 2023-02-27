В Курганской области ограничат передвижение большегрузов на региональных ав

В Курганской области готовятся ввести ограничение для большегрузного транспорта на региональных трассах. По традиции эти меры водятся ежегодно для сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в период весеннего таяния снега и переувлажнения почв. Как правило, ограничительные меры вводятся со второй декады апреля и длятся 30 календарных дней.

Ограничения касаются тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, нагрузка на ось которого превышает 6 тонн - по асфальтированным дорогам и 3,5 тонны - по грунтовым.

Поэтому транспортным, строительным компаниям, сельхозтоваропроизводителям заранее предлагается продумать логистику доставки грузов, материалов, техники, чтобы избежать простоев на производстве на период ограничения.

В департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ напомнили, на перевозку пассажиров, подвоз пищевых продуктов, лекарственных препаратов и топлива, а также доставку почтовых грузов и предметов, необходимых для предотвращения последствий стихийных бедствий, ограничения не распространяются.

Подробная информация о периоде действия ограничений будет размещена на сайте профильного департамента и опубликована в газете «Новый мир» уже в марте. Следите за новостями.

Фото Николая Пушилина.

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