В Курганской области опахано 83% населенных пунктов

Прошлогодне природные пожары в Курганской области не говорят о том, что регион не был готов к пожароопасному сезону. Имелся ряд объективных факторов, которые способствовали этому. Об этом сегодня, 14 марта, в ходе прямого эфира, проведенного в группе регионального правительства в социальной сети «ВКонтакте», заявил исполняющий обязанности директора Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Олег Поршаков.

- Температура воздуха в конце апреля была выше +20 градусов, а порывы ветра – больше 25 метров в секунду. К сожалению, эти факторы объективно способствовали развитию природных пожаров, - напомнил он.

По словам Олега Поршакова, своевременно сделанные выводы и принятые меры позволили уменьшить ущерб, нанесенный огненной стихией. Количество природных пожаров в Курганской области снизилось на 48%, а крупных пожаров – на 54%. 88% пожаров были ликвидированы в первые же сутки после начала возгорания.

Руководство области учло тот опыт. В сентябре прошлого года на основе анализа весенней ситуации разработали «дорожную карту», состоящую из 55 мероприятий. Более половины из них уже реализовано в осенне-зимний период.

- Из 1235 населенных пунктов региона на сегодняшний день опахано 83%. У 86% убрана сухая растительность в самих населенных пунктах и на прилегающих территориях. У остальных поселений эта работа будет выполнена после схода снежного покрова, - указал и.о. директора Департамента гражданской защиты.

Также значительно усилена группировка сил и средств, привлекаемых для тушения природных пожаров. Если в прошлом году она насчитывала порядка 2500 человек, то сейчас – уже 4500. Помогать в тушении природных пожаров изъявили желание арендаторы лесных участков, пользователи охотничьих ресурсов, фермеры, добровольцы и волонтеры.

- В Курганской области составлен перечень населенных пунктов, подверженных угрозе природных пожаров. В него вошли 866 поселений, 49 садовых некоммерческих товариществ и 12 детских загородных лагерей. Им будет уделено особое внимание надзорных органов, - заявил Олег Поршаков.

Николай Волков.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.