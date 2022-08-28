В Курганской области определили лучших следопытов

Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям традиционно принимает активное участие в патриотическом воспитании населения региона.

С каждым годом растет количество мероприятий с участием клубов «Юные друзья пограничников». Ветеранская организация «Пограничники Зауралья» и Пограничное управление формируют у молодых людей активной жизненной позиции, чувства верности своему Отечеству и приверженности славным героическим традициям прошлого.

В минувшие выходные в Кетовском районе на базе Новосидоровской средней общеобразовательной школе имени 25 героев 12-й пограничной заставы проведены областные соревнования по следопытству, главным призом которых стал переходящий кубок имени Героя Советского Союза Никиты Федоровича Карацупы.

В соревнованиях приняли участие 4 команды, состоящих их троих ветеранов и одного члена клуба «Юные друзья пограничника» из Притобольного, Макушинского, Звериноголовского и Кетовского районов.

После торжественной церемонии открытия команды начали состязания, которые проходили в четыре этапа: изучение следов условных нарушителей границы на следовой полосе, разборка-сборка автомата, прохождение полосы препятствий и викторина, посвященная истории пограничной службы.

Каждая команда привезла на соревнования свою группу поддержки, которая старалась поддержать своих участников. Но это не выглядело противоборством. Скорее, дружеским состязанием, где уж точно главное не победа, а участие.

Справившись со всеми этапами состязаний, участники с нетерпением ожидали оглашения результатов. В это время перед зрителями с показательными номерами выступили вожатые служебной собаки со своими питомцами, коллективы художественной самодеятельности.

После подведения итогов судьи перешли к награждению участников соревнований. В этом году переходящий кубок получила команда хозяев «Застава Новосидоровская». Вторая место занял команда ветеранов «Застава Гладковская», третье – «Застава Курганская». На четвертом месте оказалась команда «Обуховская Застава».

Представители ветеранской организации и Пограничного управления вручили ценные подарки и напутствовали юных друзей пограничников добрыми словами.

Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.