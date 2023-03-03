В Курганской области определили перспективы краеведческого образования

В Кургане прошла учительская конференция «Истоки, современность, перспективы краеведческого образования».

Она была посвящена 80-летию образования Курганской области и приурочена к официальному открытию Года педагога и наставника.

Обменяться опытом по краеведению в гимназию №31 города Кургана собрались порядка 150 участников из всех муниципальных округов региона.

«На первое место мы ставим сегодня роль краеведения в воспитательной работе, - подчеркнул доцент кафедры естественно- математического образования Института развития образования и социальных технологий Александр Шатных. - На предметах географии, истории, литературы очень большое внимание уделяется изучению природы родного края. Педагоги делают выводы о том, что этот материал – самое благодатное средство воспитания школьников».

Занятия проходили в шести секциях для учителей географии, истории, родного языка и литературы, начальных классов, воспитателей детских садов и классных руководителей.

«У нас в школе 11 классных руководителей, и краеведческая составляющая в их работе носит и организационную, и содержательную функции. Она проходит через все модули рабочей программы воспитания, - рассказывает директор Песчано. - Колединской школы Далматовского муниципального округа Людмила Князева. – Эта программа – стержень всей воспитательной системы школы. А от единства системы зависит качество воспитательной работы, потому что вразнобой она вестись не должна».

Как отметили участники конференции, в Курганской области есть хороший образовательный ресурс (школы, музеи, библиотеки), который позволяет активно приобщать ребят с детского сада и первых классов школы к изучению природы родного края.

«Младший школьный возраст – это возраст, когда у ребёнка начинают появляться какие-то идеалы. Очень важно, какие они будут. Нам бы хотелось, чтобы это были нравственные ориентиры, - поясняет старший преподаватель кафедры дошкольного и начального общего образования Института развития образования и социальных технологий Юлия Панченко. – Если говорить о любви к Родине, то для ребёнка слово «Родина» пока абстрактно. Чтобы привить эту любовь, интерес к изучению истории родного края, нужно начинать с того, что ребёнку ближе. То, что можно созерцать, прочувствовать. Поэтому это, конечно, краеведение».

Уже четыре года в начальных классах школ Курганской области апробируется региональный образовательный курс «Моё любимое Зауралье». Результаты показывают, что дети, прошедшие образование по этому курсу, проявляют высокий интерес к изучению истории родного края, созданию собственных проектов краеведческого характера. Сейчас по курсу «Моё любимое Зауралье» в Курганской области обучаются порядка 9 тысяч школьников со 2-го по 4-й классы.

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.