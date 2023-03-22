В Курганской области определили победителей проекта «Моя программа активного долголетия»

В Кургана подвели итоги второго областного конкурса проектов «Моя программа активного долголетия» подвели в Курганской области. В нем принял участие 41 ветеран педагогического труда из 14 муниципалитетов региона.

Самыми активными оказались учителя и воспитатели из Далматовского округа – они представили шесть проектов, а также из Шатровского округа – четыре проекта. Ветераны из курганских учреждений профессионального образования смогли подать на конкурс только пять работ.

«Спасибо вам, дорогие ветераны, что активно участвуете в мероприятиях и делитесь с нами своим опытом. Этот год объявлен Президентом России Годом педагога и наставника. И далеко не каждого педагога можно назвать наставником, а только того, кто имеет большой опыт за плечами. Это я говорю о вас. Благодарю за вашу наставническую работу и поддержку. Надеюсь, в этом году вы будете частыми гостями в образовательных организациях. Также будем рады вас видеть на областном фестивале педагогического мастерства в апреле, в том числе в составе жюри», - сообщил директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров.

По информации департамента образования, всего в конкурсе было представлено пять номинаций «Здоровый образ жизни», «Наставничество», «Творческая активность», «Воспитание и связь поколений», «Профессиональное долголетие». В каждой из них ветераны представили свои эссе, видеоролики, презентации и фотографии.

Победители получили дипломы и призы. Они побывали на экскурсии в музее народных инструментов в Курганском педколледже под руководством заслуженного учителя РФ Юрия Куньшина.

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