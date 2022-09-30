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В Курганской области откроется модельная библиотека

Глава Варгашинского района Валерий Яковлев проконтролировал ход подготовки к открытию

30 сентября, 2022 - 11:00

На базе капитально отремонтированного здания Центральной библиотеки Варгашинского района скоро откроется модельная библиотека. Ход подготовки к открытию проконтролировал Глава Варгашинского района Валерий Яковлев.

На сегодняшний день завершается установка инновационного высокотехнологичного оборудования и мебели. Сотрудники уже в ожидании читателей – на стеллажах расставлены книги и журналы.

Модельная библиотека открывает новые возможности для читателей,  в частности для юных – появилась детская мультистудия. Конечно, дети и родители, подростки, представители старшего поколения – все смогут, как и прежде, получать книги, участвовать в мероприятиях и литературных вечерах.

Создание модульной библиотеки на базе Центральной библиотеки Варгашинского района свершилось благодаря выигранному гранту в рамках национального проекта «Культура».

Официально двери библиотеки для читателей откроются 5 октября.

Информация и фото предоставлены Администрацией Варгашинского района

 

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30 сентября, 2022 - 11:00

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