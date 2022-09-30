В Курганской области откроется модельная библиотека

На базе капитально отремонтированного здания Центральной библиотеки Варгашинского района скоро откроется модельная библиотека. Ход подготовки к открытию проконтролировал Глава Варгашинского района Валерий Яковлев.
На сегодняшний день завершается установка инновационного высокотехнологичного оборудования и мебели. Сотрудники уже в ожидании читателей – на стеллажах расставлены книги и журналы.
Модельная библиотека открывает новые возможности для читателей, в частности для юных – появилась детская мультистудия. Конечно, дети и родители, подростки, представители старшего поколения – все смогут, как и прежде, получать книги, участвовать в мероприятиях и литературных вечерах.
Создание модульной библиотеки на базе Центральной библиотеки Варгашинского района свершилось благодаря выигранному гранту в рамках национального проекта «Культура».
Официально двери библиотеки для читателей откроются 5 октября.
Информация и фото предоставлены Администрацией Варгашинского района
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