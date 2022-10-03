В Курганской области откроют Центр для одарённых детей

Образовательный центр для одарённых детей и молодёжи «Созвездие» вскоре откроется в Комплексе отдыха и развития «Чумляк» (Щучанский муниципальный округ) по личной инициативе губернатора Курганской области Вадима Михайловича Шумкова

По информации Молодежного портала Зауралья PROSPEKT45.RU, центр создаётсяпо макету Образовательного центра «Сириус» для выявления, поддержки и развития одарённых детей и молодёжи в Курганской области. На закупку учебного оборудования в регион из федерального бюджета могут перечислить более 220 миллионов рублей.

Сейчас завершается настройка нового оборудования. В «Чумляке» появились новые химические, биологические и физические лаборатории, инженерные мастерские, робо-мастерские, IT-кабинеты, телевизионная и мультстудия, керамическая мастерская, хореографические и музыкальные классы, библиотека с новейшими изданиями. Подготовка будет вестись бесплатно.

Профильные смены для одарённых детей, как утверждает источник, начнутся уже на этой неделе. Чтобы стать участником смен и прокачать свои научно-практические скилы с помощью новейшего оборудования, необходимо подать заявку на участие в бесплатных интенсивах и сменах на сайте Центра развития современных компетенций.

Напомним, в Курганской области уже действует Курганский лицей-интернат для одаренных детей — одно из самых престижных учебных заведений региона. Лицей для одаренных детей известен как территория возможностей. Мощная база знаний, которую дают педагоги, одна из самых востребованных. Упор делается на три профиля: технологический, естественно-научный и гуманитарный.

Фото Юлии Шкодских.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.