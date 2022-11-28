В Курганской области открылась восьмая модельная библиотека

Сегодня, 28 ноября, в городе Макушино Курганской области открылась восьмая модельная библиотека. Муниципальное учреждение культуры «Макушинская межпоселенческая центральная библиотека» много лет специализируется на краеведении – реализуются краеведческие проекты, проводятся мероприятия, библиотека занимается издательской деятельностью, в том числе и краеведческой тематики.

Это стало возможным благодаря поддержке губернатора Вадима Шумкова и национального проекта «Культура».

С внедрением информационных технологий в библиотеке продолжит более активно развиваться издательская деятельность, выпуск печатных изданий малого формата.

В библиотеке функционируют несколько площадок, ориентироваться в пространстве помогает навигация, расположенная в холле.

В холле имеется сенсорная книга содержащая материал по истории Макушинского муниципального округа, о людях округа и природных ресурсах. На светодиодном экране будут демонстрироваться новинки книг, буктрейлеры, анонсы мероприятий.

«Книжная планетКа» привлечет читателей младшего и среднего школьного возраста, там они смогут выбрать книги для домашнего чтения, а также принять участие в камерных мероприятиях и мастер-классах.

В «Book-тусовке» для детей и подростков представлен широкий спектр услуг: игровой сенсорный стол, книги и энциклопедии, настольные игры, спортивный игровой стол, новейшие журналы и газеты, имеются компьютерные места.

В «Book-лабиринте» каждый желающий найдет литературу по вкусу – от фантастики до классики, уютные диванчики и стулья позволяют комфортно отдохнуть, как отдельному пользователю, так и семьям.

«Интеллект-холл» - это площадка для проведения массовых мероприятий различной тематики с применением интерактивного пола, именно здесь размещены компьютерные места с возможностью выхода в Национальную электронную библиотеку.

В «Интеллект-холле» размещены видеоувеличитель для слабовидящих пользователей, индукционная система и устройство для чтения «говорящих книг» для слабослышащих пользователей.

Благодаря модернизации Макушинская межпоселенческая центральная библиотека превратилась в пространство не только для спокойного чтения и уединенной работы за компьютером, но и для разноформатных мероприятий, безграничного творчества и общения людей самых разных возрастов .

По информации управления культуры Курганской области.