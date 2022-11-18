В Курганской области открыли второй Добро.Центр

В городе Макушино 17 ноября начал свою работу второй в Зауралье Добро.Центр.

В торжественной церемонии открытия приняли участие глава округа Василий Пигачёв и директор дома детства и юношества Айгуль Кучукова. Они и перерезали ленточку перед входом в Добро.Центр.

Выступили волонтёрские объединения с творческими номерами, в организации мероприятия помогли «серебряные» волонтёры. Для гостей установили стилизованную фотозону, которая привлекла внимание многих, а также провели экскурсию в музее боевой славы. Все желающие оставили добрые пожелания центру.

Открытие центров добровольческого движения в области является важным событием не только для волонтёров. В такое непростое время именно волонтёры поддерживают и стараются помочь мобилизованным и их семьям. Также выяснилось, что на территории Зауралья много неравнодушных граждан. Поэтому центры, готовые принимать волонтёров, организаторов волонтёрской деятельности, общественные объединения и всех неравнодушных к добровольческому движению граждан, важны.

Фото из группы vk.com/volunteer45.