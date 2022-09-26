В Курганской области открылись пункты приёма гуманитарной помощи

На территории Курганской области объявлен сбор гуманитарной помощи от населения для добровольцев, участвующих в специальной военной операции, и жителей Украины. Администрации муниципальных округов уже сообщили о месте пункта сбора всего необходимого. Все желающие могут принести тёплые вещи, спальники, туристические коврики, а также продукты долгосрочного хранения – крупы, консервы, макаронные изделия, тушёнку.

Ниже по некоторым округам будет указано, где проводится сбор гуманитарной помощи.

В городе Шумихе пункт сбора расположен по улице. Белоносова, 22А - Шумихинский филиал Комплексного центра социального обслуживания населения по Мишкинскому, Шумихинскому и Юргамышскому районам. Уточнить необходимое можно по телефонам: 8 (35245) 3-50-40 и 8 (35245) 3-50-53.

Администрация Шадринска сообщила, что в городе можно будет передать гуманитарную помощь с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по адресу: улица. Октябрьская, 59 – Комплексный центр социального обслуживания по городу Шадринску и Шадринскому району.

В Катайске всё необходимое можно принести в Центр социального обслуживания №3 по адресу: улица Мартюшева, 2 с 10:00 до 17:00. Пункт приёма работает в ежедневном режиме. Телефон для связи: 8 (35251) 3-54-16.

Куртамыш проводит сбор помощи в Центре социального обслуживания населения в рабочие дни с 8:00 до 17:00 по адресу: улица К.Маркса, 26, 1 этаж, 1 кабинет. При необходимости можно уточнить вопросы по телефону: 8 (35249) 2-15-34.

Сбор гуманитарной помощи проводится с целью облегчения тягот жизни населения Украины и добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции. Помощь каждого жителя Курганской области может сыграть большую роль.

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