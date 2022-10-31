В Курганской области открылся Единый контакт-центр для решения социальных проблем

По номеру 8(800)600-00-00 в будние дни с 8:00 до 17:00 можно получить информацию о полагающихся выплатах и компенсациях, которые предоставляются управлениями и отделами соцзащиты в муниципальных образованиях области.

Временно контакт-центр работает в тестовом режиме. На телефонные звонки отвечают операторы из управления социальной защиты, которые прошли обучение, они обладают необходимыми данными по вопросам социальной поддержки населения, отметили в пресс-службе губернатора.

Первым на звонок отвечает виртуальный помощник. Он дает информацию по актуальным запросам. И только потом, при необходимости, переводит вызов на оператора первой и второй линии. На этом этапе операторы попросят звонящего назвать свой СНИЛС – пройти идентификацию.

«Операторы второй линии, которые подключены к Единому контактному центру, будут иметь всю информацию по всем районам Курганской области. На сегодняшний день в контакт-центре области работают всего три оператора, поэтому граждане могут также обращаться и в городские, и в районные отделы соцзащиты. В планах – расширение количества операторов и направлений консультирования, в том числе и по вопросам социального обслуживания», – отметила начальник главного управления социальной защиты населения Курганской области Елена Ситникова.

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