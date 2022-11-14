В Курганской области открылся первый Добро.Центр

Сегодня, 13 ноября, состоялось торжественное открытие первого в регионе Добро.Центра. Он распахнул свои двери на базе Лебяжьевского центра дополнительного образования. Добро.Центр уже готов принимать у себя волонтёров, организаторов волонтёрской деятельности, общественные объединения и всех неравнодушных к добровольческому движению граждан.

Открытие лебяжьевского Добро.Центра посетил заместитель директора Департамента образования и науки Курганской области Иван Хлебников. Он произнёс напутственную речь и поздравил с местных волонтёров началом нового пути, сообщает группа «Волонтёры 45/Курганская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, что Добро.Центр — это бесплатная франшиза федерального масштаба. Добро.Центры занимаются развитием социальных и гражданских инициатив в своем населенном пункте, а взамен получают дополнительную поддержку и ресурсы на реализацию собственных проектов.

Франшиза Добро.Центр предназначена для некоммерческих организаций, государственных учреждений социальной сферы, коммерческих организаций, занимающихся благотворительностью, и других инициативных групп.

Участники франшизы получают возможность обучения своей команды и доступ к базе знаний эффективных практик, помощь в привлечении спонсоров и партнеров, а также доступ к другим инструментам.

Фото группы «Волонтёры 45/Курганская область» в социальной сети «ВКонтакте».