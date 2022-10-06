В Курганской области открыт конкурс перевозок по межмуниципальному маршруту

Департаментом экономического развития Курганской области 6 октября 2022 года объявлен открытый конкурс на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок. В конкурсной документации содержится 19 лотов.

С требованиями к участникам открытого конкурса можно ознакомиться на официальном сайте регионального департамента в разделе «Открытый конкурс на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок». В разделе также размещены формы бланков приложений конкурсной документации и примеры их заполнения.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе состоится 25 ноября 2022 года. По результатам открытого конкурса победителю выдадут свидетельство об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок и карты соответствующего маршрута регулярных перевозок сроком на пять лет.

Для получения дополнительной консультации заинтересованные лица могут обратиться в департамент лично, либо по многоканальному телефону 8(3522)42-80-01 (добавочный 607), а также письменно.

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