В Курганской области открывается сезон охоты на дичь

Завтра, в четвертую субботу августа, в Курганской области открывается сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь. Он продлится до 30 ноября. Но наш регион граничит с Казахстаном, поэтому в приграничных районах действует пограничный режим. О правилах пребывания в них «Новому миру» рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Охотникам, да и рыболовам, не лишним будет о них напомнить.

Для въезда и пребывания в пограничной зоне до 5-километровой полосы местности вдоль государственной границы всем категориям лиц необходимы документы, удостоверяющие личность. Для проезда вглубь 5-километровой зоны гражданам Российской Федерации, не имеющим регистрации в населенных пунктах, расположенных в приграничной зоне, необходимо дополнительно иметь при себе пропуск. Для иностранных граждан и лиц без гражданства въезд в пограничную зону и пребывание в ней осуществляется только по документам, удостоверяющим личность, и по пропускам.

Охота и рыбалка в пограничной зоне в пределах 5-километровой полосы местности вдоль государственной границы на суше, российских берегов пограничных рек, озер и иных водных объектов осуществляется в светлое время суток на основании разрешения, в остальной части пограничной зоны – с уведомлением подразделений Пограничного управления. Пограничные органы могут ограничивать место и время проведения мероприятий на территории, непосредственно прилегающей к государственной границе.

Для получения разрешения на охоту и рыбалку в пограничной зоне в пределах 5-километровой полосы местности необходимо направить в Пограничное управление или в одно из его подразделений (лично, по почте либо на адрес электронной почты: pu.kurgan.tyumenobl@fsb.ru) заявление установленной формы. В нем должны быть указаны сведения о месте, времени проведения, количестве участников и лице, ответственном за мероприятие.

Перечень населенных пунктов, входящих в 5-километровую местность вдоль государственной границы, размещен на официальном сайте администраций региона.

«Граждане, нарушившие правила режима государственной границы и пограничного режима, несут ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации», - сообщили нашему изданию в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Фото Николая Пушилина.