В Курганской области отметили 70-летний юбилей вневедомственной охраны Росгвардии

В актовом зале Управления Росгвардии по Курганской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное 70-летию со дня образования подразделений вневедомственной охраны, которое отмечается 29 октября.

С профессиональным праздником личный состав, работников и ветеранов службы поздравил временно исполняющий обязанности начальника территориального управления Росгвардии полковник полиции Николай Суханов.

«Пройден большой путь от сторожевых бригад до современной высокотехнологичной охраны. Сегодня сотрудники групп задержания не только обеспечивают безопасность вверенных им объектов, но и участвуют в обеспечении общественного порядка, успешно выполняя поставленные перед ними задачи», - подчеркнул руководитель тероргана.

Особые слова благодарности прозвучали от начальника областного управления вневедомственной охраны Росгвардии подполковника полиции Сергея Иванова в адрес старшего поколения правоохранителей, которые стояли у истоков создания службы, зарождали традиции, передавали свой опыт и практические знания молодым сотрудникам.

Отличившимся в служебно-боевой деятельности сотрудникам вручили медали «За отличие в охране общественного порядка», ведомственные награды, благодарственные письма и ценные подарки. А ветеранов удостоили памятными юбилейными медалями.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области сообщает, что в текущем году наряды вневедомственной охраны порядка шести тысяч раз выезжали по сигналу «тревога» и по сообщениям органов внутренних дел. Экипажи Росгвардии приняли участие в раскрытии свыше ста преступлений, пресекли около 10 тысяч административных правонарушений. В органы внутренних дел доставлено 78 лиц, находившихся в розыске, из них 9 за совершение преступлений.

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