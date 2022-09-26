В Курганской области отметят Всемирный день сердца

В Центра здоровья областного кардиодиспансера с 26 по 30 сентября с 8:00 до 13:00 будет проходить приём населения на скрининговое обследование. Приём проведут врачи-терапевты Регина Дудка и Вера Байкалова.

В Курганском областном кардиологическом диспансере рассказали, что 27 сентября в 13600 в библиотеке имени В.В. Маяковского Вера Байкалова проведёт тематическую беседу для всех желающих.

По информации пресс-службы губернатора Курганской области, с 27 по 29 сентября с 14:00 до 16:00 Департамент здравоохранения Курганской области организует «горячую линию» по вопросам организации и качества оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями кровеносной системы. Позвонить на «горячую линию» можно будет по телефону: 8(3522) 46-64-64. На все вопросы ответит заведующая поликлиникой областного кардиодиспансера, врач-кардиолог Ирина Зайкина.

Главный внештатный кардиолог департамента здравоохранения Курганской области Вадим Мелешенко отметил, что снижение заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний является одной из приоритетных задач медицинской помощи в Курганской области. «В больницах скорой медицинской помощи Кургана и Шадринска созданы первичные сосудистые отделения, а в Курганской областной клинической больнице – Региональный сосудистый центр. Эффективно работает отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения в Курганском областном кардиологическом диспансере. Также во всех этих медучреждениях проводится коронарная ангиография и выполняются высокотехнологичные операции, которые направлены на спасение жизни и улучшение качества жизни пациентов с ишемической болезнью сердца. С целью профилактики и предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний у жителей региона на базе кардиодиспансера работает Центр здоровья», - сообщил Вадим Мелешенко.

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