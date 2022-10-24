В Курганской области отремонтировали 80% дорог

В Курганской области готовность дорог к использованию после их ремонта составляет 80%. Об этом было заявлено на совещаниис участием представителей департамента строительства и подрядчиков. Встречу провел заместитель губернатора Константин Малышев.

В Кургане в 2022 году ремонтируются 34 дорожных участках протяженностью 37 км, в том числе 2 дополнительных, за счет полученной экономии – это улица Звездная и автодорога Курган – Садовое. Дорожные работы завершены на 30 из них. Высокая степень готовности на улицах Станционной, Бурова-Петрова. Продолжается обновление дорожной сети на улице М.Горького и автотрассе Курган – Садовое. На отремонтированных участках дорог планируется нанести разметку, установить дорожные знаки, искусственные неровности. До конца строительного сезона установят светофоры.

В селе Кетово проезжая часть обновлена на улицах Молодежной, Пожарной, Боровой, Красина, Энергетиков, 1-ом въезде. Осталось нанести горизонтальную разметку, установить дорожные знаки и смонтировать наружное освещение. На улицах Красина, Боровой и Энергетиков появятся тротуары.

Региональные трассы Шадринск – Миасское (км 41 – км 59), Лебяжье – Мокроусово – Щигры – граница Тюменской области (км 2 – 15,1, км 65,3 –90,6) и Курган – Половинное – Воскресенское – граница Казахстана (км 56,0 – 69,9, км 78,9 – 88,8)уже приведены к нормативу. На остальных объектах завершается укладка слоев покрытия.

Готовность Некрасовского путепроводасоставляет 85 %. По словам подрядчика, работы на мостовой части и подходах ведутся параллельно. Начало ремонта Чеховского путепровода и моста через реку Тобол по улице Бурова-Петрова будет синхронизировано после полного запуска движения по мостовому сооружению.

В департаменте строительства отметили, что готовность моста через реку Исеть в Шадринске составляет 65 %. На первой половине моста завершается обустройство подходов, на второй ведется армирование консольных плит. После этого уложат асфальтобетонное покрытие. На мосту через реку Канаш по улице Щеткина строители демонтируют переходные плиты на второй половине сооружения.

Напомним, в 2022 году в области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будет приведено к нормативу 300 км дорог регионального и местного значения.

Фото Николая Пушилина.

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