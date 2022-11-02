В Курганской области отремонтируют 300 км асфальтовых дорог и 50 км в щебёночном исполнении

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем телеграм-канале «силаVправде (V.Шумков)» дал оценку темпу строительства и ремонта дорог в регионе.

«Дополнительно к работам по началу строительства дороги по ул. Елисеева в Кургане уже заключен контракт на строительство продолжения дороги по ул. Бурова-Петрова до ул. Куйбышева, а также состоялись торги на строительство дороги по ул. Фарафонова. Контракт на этот объем будет подписан в первой декаде ноября. Общая сумма затрат на создание этих объектов инфраструктуры составляет более миллиарда рублей», - написал глава региона.

Он отметил, что на очереди контрактование строительства новой дороги к жилому комплексу «Солнце парк».

«А ещё по итогам этого сезона в Курганской области отремонтируем более 300 км асфальтовых дорог и построим 50 км дорог в щебеночном исполнении. Плюс ещё строительство 82 км межпоселковых щебеночных дорог уже законтрактовано», - добавил губернатор.

Вадим Шумков оценил и ход работ в областном центре: «В Кургане с учётом износа сетей ремонты идут оч быстро. По всем категориям объектов ЖКХ - тепло, вода, канализация. Улицы Куйбышева, Максима Горького, Коли Мяготина. Со следующего года - ул. Дзержинского».

Кроме того, скоро начнётся ремонт арбинского водозабора и подводящего к нему магистрального водовода. «Будет модернизирован ещё целый ряд объектов ЖКХ », - подчеркнул Вадим Шумков.

Фото Николая Пушилина.

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