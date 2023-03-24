В Курганской области отремонтируют два музея, две школы искусств и Дом культуры

Задача любого учреждения культуры — быть привлекательным для молодого поколения, отметила в прямом эфире начальник управления культуры Курганской области Наталья Гончаренко.

«Потому что это наше будущее, мы работаем для них и должны четко улавливать, что сегодня востребовано и что будет востребовано завтра, то есть быть современными, быть интересными для молодого поколения. Поэтому и в нашем регионе, и во всей стране реализуются мероприятия национального проекта «Культура», в рамках которых модернизируется деятельность библиотек и детских школ искусств, обновляется материально-техническая база домов культуры, театров, музеев», - добавила она.

Благодаря поддержке региона, правительства Курганской области и лично губернатора за 4 года в Зауралье построено 4 новых Дома культуры, 43 учреждения культуры капитально отремонтированы, приобретено 17 автоклубов, которые помогают расширять форматы нашей работы и доезжать до самых отдаленных сел. 430 учреждений культуры приобрели новое оснащение и оборудование, 30 детских школ искусств получили новые музыкальные инструменты. Эта программа будет продолжена. Открыто 3 виртуальных концертных зала, которые позволяют предоставлять абсолютно новые услуги. Теперь на базе школ искусств и библиотеки имени А.К. Югова жители нашего региона могут посмотреть в хорошем качестве концерты, которые проходят на площадках Москвы и Санкт-Петербурга.

«В Курганской области реализуется и федеральный проект «Единой России» «Культура малой Родины». Он действует с 2018 года и касается населенных пунктов с численностью до 50 тысяч жителей. В этом году выделено 24 миллиона в рамках этого проекта. На эти средства приобретаются световое и звуковое оборудование, кресла для концертных и театральных залов, оборудование для организации молодежных зон и детских игровых зон, для творческих мастерских народных ремесел. Это те приоритетные направления, которыми мы сейчас занимаемся. Уже в мае будет поставка нового оборудования: ткацких станков для мастерской старинных ремесел в Каргапольский округ. Мы стараемся информировать население о новых услугах и формах, о работе, которая сейчас происходит», - рассказала начальник управления культуры.

В 2023 году будут отремонтированы два музея — в Далматовском и Белозерском округах, 2 школы искусств — в Сафакулеве и школа №4 в Кургане, Дом культуры в селе Сычево Кетовского округа, две новых модельных библиотеки появятся в Кургане. После капитального ремонта откроются Курганский театр драмы и кукольный театр «Гулливер», ремонтные работы идут полным ходом.

«Много лет не было ремонта в театрах региона. Благодаря личному участию губернатора новый театральный сезон начнем в обновленных помещениях. Наши творческие коллективы и зрители оценят эти изменения. Все изменения в материально-технической базе не могут не влиять на качество работы. Наша цель - чтобы все позитивные изменения и вложения эффективно работали», - резюмировала Натадья Гончаренко.

Василий Малухин.

Фото с сайта freepik.com

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