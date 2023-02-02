В Курганской области ожидается активизация экономической деятельности

На днях Международный валютный фонд опубликовал обновленный прогноз на 2023 год. Согласно документу, российскую экономику ожидает рост – на 0,3%. При этом в предыдущем, октябрьском прогнозе МВФ говорилось о спаде нашей экономики на 2,3%! Прошло несколько месяцев, и ожидания экспертов совершенно поменялись. В 2024 году МВФ прогнозирует рост российской экономики на 2,1%, это на 0,6% больше, чем предполагалось в октябре.

«Санкции и разрыв ряда прежних торгово-экономических связей не остановили развитие российской экономики», - отметил директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев. И подтвердил эту мысль примером нашего региона. Так, экспорт Курганской области за 11 месяцев 2022 года увеличился на 22%, в сравнении с аналогичным периодом 2021-го. А экспорт зерна составил 301% к прошлому году.

Ковалев привел и еще несколько важных показателей. Индекс физического объема валового регионального продукта (ВРП) Курганской области за 2022 год оценивается на уровне 2021 года, а с 2023 года ожидается возобновление экономического роста в Курганской области.

За 11 месяцев 2022 года индекс промышленного производства в регионе составил – 102,2% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, это выше, чем в целом по России и по УрФО. В общем рейтинге по данному показателю Курганская область занимает 32 место среди субъектов РФ. А по производству сельхозпродукции за девять месяцев минувшего года наш регион вышел на первое место в стране, показатель - 149,8% к соответствующему периоду 2021 года.

Большую роль, по мнению Владимира Ковалева, играет системная работа по созданию комфортных условий ведения бизнеса, которая ведётся в регионе. «Курганская область совершила большой рывок в Национальном рейтинге инвестиционного климата, заняв 15 место. А также вошла в ТОП-10 регионов с самым низким административным давлением на бизнес в стране, в нем мы занимаем 7 место», - подчеркнул он.

«По прогнозу, в 2023 году в Курганской области продолжится восстановление экономики вследствие улучшения ситуации в реальном ее секторе. Ожидается активизация экономической деятельности в отраслях промышленности, транспорта, сферы услуг, развития деятельности малого и среднего предпринимательства, возобновление роста доходов населения», - подвел итог директор департамента.