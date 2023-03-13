В Курганской области ожидается ухудшение погоды: снег и ветер

На территории Курганской области 13 и 14 марта ожидается ухудшение погодных условий.

Ночью местами ожидаются осадки от небольших до умеренных (снег, мокрый снег). Днем повсеместно снег (мокрый снег), местами до сильного. Налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица, снежный накат. Порывы ветра - до 13 м/с.

Будьте внимательными и осторожными в непогоду! МЧС рекомендует ограничить использование личного автотранспорта, по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния. В случае выезда во время движения соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Стоянку автомобильного транспорта предусмотрите в закрытых местах и вдали от деревьев и легких конструкций. Пешеходам в гололедицу лучше предпочесть обувь с нескользящей подошвой, передвигаться небольшими шагами. Соблюдайте требования пожарной безопасности. Не оставляйте детей без присмотра. Ваша безопасность – ваша ответственность!

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.