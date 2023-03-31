В Курганской области пироманов обложат красными флажками

На въездах в леса Курганской области в пожароопасный сезон будут выставлены кордоны. Об этом в ходе прямого эфира, проведенного Центром управления регионом в социальной сети «ВКонтакте», сообщил исполняющий обязанности директора Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Олег Поршаков.

- По поручению губернатора Вадима Шумкова кордоны будут выставляться по трем федеральным автодорогам: Курган – Челябинск, Курган – Екатеринбург и Курган – Тюмень. Это основные направления, где у нас имеются хвойные леса. Патрульные группы будут оснащены беспилотными летательными аппаратами и контролировать пожарную ситуацию в круглосуточном режиме, - разъяснил Олег Поршаков.

В прошлом году по инициативе главы региона было создано 900 патрульных групп. В этом году их количество довели до 1155-ти. Группы будут патрулировать леса вблизи населенных пунктов, места отдыха граждан и садоводческие кооперативы.

- Патрульные группы доказали свою эффективность. В прошлом году ими было составлено порядка 2500 протоколов о нарушении требований пожарной безопасности. Цифра на самом деле пугающая. Только представьте: в то время как в регионе объявлен пожароопасный сезон, нашлись 2500 человек, которые, несмотря на запрет, разводили открытый огонь, жгли сухую траву или готовили шашлыки! Поэтому предупреждать людей недостаточно – нужно их контролировать, - эмоционально заявил и.о. директора Департамента гражданской защиты Курганской области.

По его словам, патрульные группы наделены правом составления административных протоколов. В их состав будут включены сотрудники МЧС и силовых структур – МВД, Росгвардии, прокуратуры. Договориться по-свойски (мол, мы не знали о запрете, сейчас все потушим и уедем) с блюстителями закона не получится. Придется платить штраф и немаленький.

О размере штрафов читайте в нашей предыдущей публикации.

Николай Волков

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