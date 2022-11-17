В Курганской области планируют открыть профильный класс УМВД

Председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов провёл совещание по вопросу создания профильного класса УМВД России. В собрании приняли участие представители УМВД РФ по Курганской области, органов управления образованием и образовательных организаций и заместитель председателя комитета областной Думы по социальной политике Валерий Порубов.

Участники обсудили вопрос создания на базе средней общеобразовательной школы №8 города Шадринска профильного класса УМВД России. Благодаря этому старшеклассники получат возможность качественно подготовиться к поступлению в вузы системы МВД, а затем вернуться для работы в органах внутренних дел Зауралья.

Школьники в специализированном классе познакомятся со спецификой работы участкового уполномоченного, следователя, криминалиста, сотрудника ГИБДД и т.п.

Заместитель начальника МО МВД России «Шадринский» Лариса Курочкина отметила, что в работу готовы активно включиться сотрудники органов внутренних дел и ветераны службы. Дмитрий Фролов подчеркнул, что необходимо чётко определить, что требуется для организации такого класса, чтобы уже с 1 сентября 2023 года начать обучение. Планируется, что оно будет проходить в течение 2 лет – в 10 и 11 классах.

Фото пресс-службы Курганской областной Думы.