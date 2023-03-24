В Курганской области планируют увеличить число профориентированных учащихся до 8 тысяч

В Курганской области в этом году могут увеличить число учащихся, прошедших профориентацию, до 8 тысяч человек. Напомним, в прошлом году более 3 тысяч школьников могли поучаствовать в федеральном профориентационном проекте.

Курганская делегация в составе представителей регионального оператора – Курганского государственного колледжа и Института развития образования и социальных технологий (ИРОСТ) участвовала 21-22 марта в фестивале «Билет в будущее», который проходил в Екатеринбурге.

Присутствующий на фестивале директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Виктор Неумывакин сообщил, что предстоящая двухдневная работа будет наполнена большим количеством событий и площадок, которые нужно будет посетить.

По его словам, главная задача, которую преследовали при организации мероприятий и создании методических указаний – это не разрушать то, что есть в регионе. Еще одна задача – это адаптация этих методик под вашу работу.

«Для нас «Билет в будущее» – это проект, который вбирает в себя все практики и является главным в профориентации», - полагает Неумывакин.

А член Общественной палаты РФ Иван Есин в очередной раз напомнил, что в этом году по поручению Президента РФ проводится Год педагога и наставника в России.

«Я уверен, что «Билет в будущее» станет одним из ключевых профориентационных проектов в рамках этого почетного года. Мы обязательно проведем подобные фестивали, а также форумы и мультимедийные выставки в нескольких десятках городов по стране», - сообщил общественник.

Отметим, что Есин сейчас возглавляет Всероссийский экспертный совет по профориентации.

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