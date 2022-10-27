В Курганской области по инициативе губернатора развивают сельхозкооперацию

Сельхозпродукцию мало произвести — ее нужно суметь продать. Этому помогает движение сельхозкооперации, развернутое в Курганской области по инициативе губернатора Вадима Шумкова. Об этом сегодня, 27 октября, в ходе прямого эфира, организованного региональным правительством в социальной сети «ВКонтакте», рассказал директор Департамента АПК Курганской области Павел Кощеев.

- В Курганской области много крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств. Некоторые из них торговать произведенной продукцией, будем честными, не особо умеют. В итоге они продают ее с меньшей выгодой для себя, чем могли бы. Эту задачу будут решать сельхозкооперативы, которые будут принимать продукцию, формировать из нее крупные партии и реализовывать по налаженным каналам сбыта. В текущем году из областного бюджета впервые были предоставлены гранты на организацию подобных кооперативов, - сообщил Павел Кощеев.

В следующем году, по его словам, размер грантовой поддержки будет увеличен. Цель областных властей — помочь аграриям реализовать излишки произведенной продукции и получить дополнительный доход. Для этого информация о сельхозкооперации размещена на сайтах регионального правительства, Департамента АПК и муниципалитетов. В районах организуются сельские сходы, на которых людям доступным языком рассказывают о преимуществах кооперации и помогают заполнить документы о вступлении в это движение.

Николай Волков.

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