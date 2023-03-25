В Курганской области почтили память выдающихся башкир

В Альменево сегодня, 25 марта, проходит большое мероприятие - межрегиональная научно-практическая конференция «Выдающиеся башкиры - уроженцы Курганской земли», посвященная Галимьяну Тагану, Шарифу Манатову.

В Центральном Доме культуры собрались гости и делегации Башкортостана, Кургана, Шумихинского, Щучанского, Сафакулевского округов, из сел Альменевского муниципального округа.

В работе конференции принимают участие заместитель директора Департамента информационной и внутренней политики Правительства Курганской области Евгений Сорогин, постоянный представитель Республики Башкортостан в УФО Альфир Баимов, председатель Всемирного курултая (конгресса) башкир Юлдаш Юсупов, директор Гуманитарного института КГУ Денис Маслюженко, в качестве почетного гостя - глава Сафакулевского муниципального округа Рашид Гильманов. А также родственники, потомки Галимьяна Тагана из Уфы, Челябинска, Курганской области.

Перед началом конференции участники мероприятия ознакомились с выставками башкирских общественных организаций нашего региона, на которых были представлены национальные инструменты и женские украшения. Гости не могли пройти мимо столов, уставленных блюдами национальной башкирской кухни. Поражало разнообразие выпечки, кулинарных изысков, по всему злу витал аромат праздника.

- Сегодняшнее мероприятие посвящено укреплению межконфессиональных отношений, дружбе народов нашего Зауралья и Российской Федерации в целом. Оно позволит погрузиться в краткий экскурс XVII, XVIII, XIX веков. Сегодня мы рассмотрим труды выдающихся людей, прикоснемся к истории родного края и республики Башкортостан, - сказал в приветственной речи глава Альменевского муниципального округа Алексей Снежко.

- Здесь находятся ученые, лингвисты, которые работают с рукописями, изучают исторический аспект создания республик и Российской федерации. Отдельной темой на конференции будет затронута башкирская литература, этнография, это очень обширный пласт, - прокомментировал событие Юлдаш Юсупов, председатель Всемирного курултая (конгресса) башкир. - Нам необходимо научить людей видеть и понимать эстетику башкирской культуры. Она уникальная.

Также Юлдаш Юсупов отметил, что, по данным последней переписи населения, на территории Курганской области проживают около 11 тысяч башкир. Поэтому необходимо уделять пристальное внимание сохранению национальной культуры.

В рамках работы конференции прошла профориентационная встреча представителей вузов Башкортостана с альменевской молодежью, выпускниками и учащимися школ.

Также сегодня в спортивной школе состоялись состязания по теннису, боксу, шахматам, посвященные памяти башкир – уроженцев Курганской области Галимьяну Тагану, Шарифу Манатову, Гимрану и Саид-Гирею Магазовым.

Вечером после подведения итогов для участников масштабного мероприятия запланирована торжественная концертная программа с участием артистов Башкирской государственной филармонии имени Х. Ахметова и творческих коллективов Курганской области.

Юлия Кондратова.

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