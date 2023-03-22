В Курганской области подготовили объекты связи к весеннему паводку

Ростелеком» завершил работы по подготовке собственной инфраструктуры к весеннему паводку в Курганской области.

«Мы провели проверку готовности аварийно-восстановительных бригад. Более 300 специалистов «Ростелекома» прошли серию тренировок. В подразделениях сформирован аварийный запас горюче-смазочных материалов и кабеля. Значимые объекты оборудованы автоматическими системами централизованного оповещения населения», - заявил технический директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком» Алексей Рогачев.

По словам Рогачева, специалисты обследовали более 40 объектов на территориях возможного подтопления: под пристальное внимание взяты телефонные станции, усилительные пункты для организации связи между населенными пунктами и воздушно-кабельные переходы через реки.

Специалисты цифрового провайдера организовали круглосуточное взаимодействие с управлениями МЧС, гражданской защиты и противопаводковыми комиссиями во всех муниципалитетах региона.

Фото ПАО "Ростелеком"

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