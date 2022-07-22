В Курганской области подвели итоги деятельности АПК в первом полугодии

В социальной сети ВКонтакте на официальном аккаунте правительства Курганской области прошёл прямой эфир, в котором директор департамента агропромышленного комплекса Павел Кощеев подвёл итоги полугодия и ответил на важные вопросы.

Основной задачей, как отметил Павел Кощеев, была организация проведения весенне-полевых работ. Аграрии региона выполнили эту задачу со всей долей ответственности. По текущему году яровой сев сельскохозяйственных культур – более 1 млн 300 тысяч гектар, прирост – 61 тысяча гектар. Что касается масличных культур – площадь посева 251 тысяча гектар, а прирост составил почти 91 тысячу гектар.

В настоящее время оценивается состояние посева сельхоз культур, проводится обработка растений, подготовка паров к следующему периоду. Большинство аграриев переключились на заготовку кормов, что является одной из главных задач сезона. Многие аграрии приступили к подготовке сена. На сегодняшний день урожайность по кормовым культурам достойная, как сообщил Павел Кощеев.

Также уделяется внимание реализации инвестиционных проектов: реконструкция ЗАО «агрофирма Боровская» - там проводится масштабная модернизация производств за последние 30 лет. Уже более 3 млрд рублей вложено инвесторами, благодаря чему производство увеличивается в 2 раза. Кроме этого активно реализуется проект «Барабинская» Далматовского района.

Развивается и скотоводство. Поголовье скота составляет 27 тысяч голов. Рост к уровню прошлого года – 22%, а за последние 3 года поголовье увеличилось на 50%.

В ближайшее время полки в магазинах могут наполниться Курганскими продуктами, что несомненно порадует жителей Кургана. Благодаря поддержке правительства проекты успешно развиваются.

Анастасия Пережегина.

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