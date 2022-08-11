В Курганской области подвели итоги конкурса по грантам в сфере физкультуры и спорта

Кроссы, спортивные состязания, детские турниры, мастер-классы и судейские семинары, все это станет доступным благодаря грантам правительства Курганской области.

Итоги второго конкурсного отбора некоммерческих организаций для предоставления грантов на реализацию проектов в сфере спорта подвели на прошлой неделе в управлении по физической культуре и спорту Курганской области.

Гранты могут получить «Федерация легкой атлетики Курганской области», «Союз смешанных боевых единоборств «ММА» России», «Федерация армрестлинга Курганской области», «Федерация волейбола Курганской области», «Федерация баскетбола Курганской области», «Федерация бильярдного спорта», «Курганская областная федерация каратэ», «Федерация футбола Курганской области».

В рамках предоставленных грантов спортивные организации уже провели около 50, и планируется еще 52 спортивных мероприятия.

Например, федерация волейбола Курганской области планирует проведение обучающих мастер-классов для всех желающих 2 раза в месяц. Региональное отделение «Союз смешанных боевых единоборств «ММА» России» проведет турнир по смешанным боевым единоборствам «Зауральских характер» в октябре и детский турнир Курганской области «Kids figting championship» в ноябре. Федерация легкой атлетики Курганской области организует осенний легкоатлетический «Рябковский кросс» в октябре.

Спорт в регионе за последние три года вышел абсолютно на уровень, который и не снился спортсменам прошлых лет. Строится множество объектов для занятий физкультурой, поощряются тренеры и спортсмены. Все больше людей присоединяются к активному образу жизни.

По информации пресс-службы губернатора Курганской области со ссылкой на управление по физической культуре и спорту.

Фото Николая Пушилина.

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