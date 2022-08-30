В Курганской области подвели итоги пляжного сезона

Купальный сезон в Курганской области не завершен. Его официально закрывают органы местного самоуправления, и обычно это происходит в октябре. Однако активность на зауральских пляжах из-за периодического снижения температуры воздуха и воды идет на спад. Поэтому Главное управления МЧС России по Курганской области решило подвести предварительные итоги купального сезона.

- В этом году планировалось к открытию 27 пляжей и мест отдыха в 21 муниципальном образовании региона. Из них были официально открыты 24 организованных мест отдыха в 18 муниципалитетах. Не открыли у себя места для купания город Шадринск, Варгашинский район, Каргапольский, Макушинский, Мишкинский, Частоозерский, Шадринский и Шатровский муниципальные округа, - сообщил «Новому миру» начальник Главного управления МЧС России по Курганской области, генерал-майор внутренней службы Юрий Землянский.

Ответственность за не открытие пляжей он возложил на органы местного самоуправления. Они должны были организовать санитарную уборку территорий отдыха, обследование водолазами дна пляжей, пробы воды и так далее. Спасатели несут дежурство только на тех пляжах, которые официально открыты.

Николай Волков.