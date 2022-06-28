В Курганской области подвели итоги выборов в органы местного самоуправления

26 июня прошли выборы в двух муниципальных округах — Кетовском и Сафакулевском. О результатах выборов рассказал председатель Избирательной комиссии Курганской области Роман Скиндерев:

«Эти выборы, как и те, что прошли в апреле текущего года, связаны с муниципальной реформой. Образованные вновь муниципальные округа требуют создания представительных органов власти, частью которых являются окружные думы. Всего в двух муниципальных округах было задействовано 78 избирательных участков, 50 в Кетовском, 28 в Сафакулевском. Замещению подлежали 36 депутатских мандатов, 21 и 15 соответственно». Участвовали 90 зарегистрированных кандидатов, среди которых 8 были самовыдвиженцы, 82 человека от политических партий: 11 кандидатов от ЛДПР, от «Единой России» - 36, от КПРФ — 25, от «Справедливой России. Патриоты за правду» - 7, от «Коммунистической партии. Коммунисты России» - 3. .

В Кетовском муниципальном округе явка составила 11,82%, в Сафакулевском — 40,49%. Общая явка составила 16,99%.

Избрано 36 кандидатов, из них 5 самовыдвиженцев, от ЛДПР 1 депутат, от ЕР — 28, от КПРФ — 2.

«В день голосования на избирательных участках присутствовало 126 наблюдателей, в том числе 37 наблюдателей от кандидатов, 60 от субъектов общественного контроля и 29 от политической партии «Единая Россия». Присутствовало 9 аккредитованных представителей СМИ», - отметил Роман Скиндерев.

Также председатель Избирательной комиссии региона рассказал, что в день голосования было подано три жалобы, они были связаны, по мнению заявителей, с нарушением процедуры осуществления голосования вне помещения (то есть, голосования на дому). Две жалобы были удовлетворены и бюллетени были признаны не действительными.

Василий Малухин. Фото автора.