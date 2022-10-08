В Курганской области поголовье КРС выросло в 1,5 раза

Прошло 4 года, как Вадим Шумков возглавил Курганскую область. «Новый мир» продолжает серию публикаций о том, что сделано за этот период губернатором и его командой. Сегодняшняя тема – развитие агропромышленного комплекса региона.

Главным достоянием Курганской области являются плодородные земли. За последние 4 года, после прихода на пост губернатора Вадима Шумкова, в оборот было возвращено 135 тыс. гектаров ранее заброшенной пашни. Об этом «Новому миру» рассказал директор Департамента АПК Курганской области Павел Кощеев.

По его словам, благодаря мерам господдержки, которые предоставляются аграриям по поручению главы региона, в сельской местности реализовано 412 инвестиционных проектов. Малым формам хозяйствования выдано 264 гранта, в том числе 117 – из областного бюджета.

- Это позволило нам создать в сельской местности 1070 новых рабочих мест и улучшить условия проживания для 25 тысяч сельчан. Поголовье крупного рогатого скота мясного направления и производство подсолнечного масла выросли в 1,5 раза, а производство мясных консервов – на 20%, - уточнил Павел Кощеев.

Одной из семей, получивших грант, стали Нургалины из деревни Храмово Каргапольского района. Благодаря этому они увеличили поголовье овец практически втрое, или со 110 до 360 маток.

- Знаниями и опытом мы охотно делимся с начинающими овцеводами. Конкуренция? Мы ее не боимся, потому что не испытываем проблем с реализацией мяса. А овечью шерсть сдаем в пимокатный цех, где из нее делают валенки – возможно, лучший вид зимней обуви для уральской сельской местности, - говорит Булат Нургалин.

Николай Волков.

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